Обвиняемый в мошенничестве бывший заммэра Томска освобожден под залог в 2 млн руб.

ТАСС, 25 февраля. Кировский районный суд Томска в понедельник выпустил под залог в 2 миллиона рублей бывшего заместителя мэра Томска Владимира Костюкова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил ТАСС в понедельник источник в органах власти.

Ранее сообщалось, что заммэра Владимира Костюкова, в ведении которого находились дороги и капитальное строительство, 1 июня 2018 года задержали по подозрению в мошенничестве при строительстве площадки "Березовая" на территории Томского промпарка. По версии следствия, более 40 млн рублей были оплачены за невыполненные работы по завозу песка. По решению суда чиновник был взят под стражу.

"Сегодня в Кировском районном суде рассматривали. Костюков вышел на свободу под залог в 2 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Костюкова возбудили сотрудники УМВД по материалам регионального управления УФСБ. Дело расследуется по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями".