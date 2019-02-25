В Барнаула устранили аварию, оставившую без воды около 100 тыс. жителей

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Порыв на сетях водоснабжения, оставивший без холодной воды в Барнауле около 100 тыс. человек и почти 80 социальных объектов, устранен. Водоснабжение восстановлено, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе "Росводоканал Барнаул".

Ранее сообщалось, что авария произошла в ночь на понедельник, оставив без воды в 10-градусный мороз часть Железнодорожного и Октябрьского района с населением около 100 тыс. человек и порядка 80 социальных объектов. Было установлено, что лопнула задвижка на сети. Для населения был организован подвоз питьевой воды.

"Ремонтные работы на водоводе завершены, водоснабжение полностью восстановлено", - сказал представитель организации.

Ранее в понедельник губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании назвал ситуацию с порывами на сетях водоснабжения в Барнауле недопустимой и неприемлемой. В правительстве края 26 февраля состоится развернутое совещание по прохождению отопительного сезона и перспективам развития коммунального хозяйства города. Томенко вызывал мэра Сергея Дугина и руководителей ресурсоснабжающих организаций, которые должны дать оценку происходящему.

Этой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ этих линий жилищно- коммунального хозяйства в регионе, по данным администрации края, достигает порядка 50-70%.