Красноярский музыкальный театр представит на "Золотой маске" спектакль о жизни стиляг

ТАСС, 25 февраля. Красноярский музыкальный театр представит на фестивале "Золотая маска" в Москве сразу в шести номинациях спектакль режиссера-постановщика Николая Покотыло о жизни советской молодежи в 50-х годах XX века, сообщили ТАСС в музыкальном театре.

Спектакль рассказывает о конфликте и противоборстве московских стиляг и комсомольских начальников. По сюжету, во время подготовки Москвы ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов на одном из концертов хотят выступить стиляги, сыграв для гостей джаз и рок-н-ролл, которые слишком далеки от академической музыки.

"Среди номинаций - работа режиссера, дирижера, композитора, художника по костюмам, а также - женская роль, на которую номинирована ведущая солистка театра Мария Селиверстова. В "Виниле" она играет роль представительницы партийной молодежи, комсомолки, которая влюбляется в одного из стиляг. Соответственно, Мария показывает разные палитры чувств, что, возможно, и повлияло на выбор экспертного совета премии", - рассказали в пресс-службе театра.

В номинации "Работа композитора" представлен Евгений Загот, который отразил в написанной для спектакля музыке смысловое противостояние, чередуя рок-н-ролл с железным маршем, которые олицетворяют субкультуру и власть. Постановка будет показана во вторник в театре имени Моссовета на основной сцене. Как добавили в пресс-службе театра, во время спектакля будет организована видеотрансляция.

Красноярский музыкальный театр был открыт 60 лет назад как театр музыкальной комедии и носил это название до 2008 года. В советское время гастролировал по городам от Владивостока до Калининграда, включая столицы союзных республик. В 2000 году был отмечен премией "Золотая Маска" за спектакль "Инкогнито из Петербурга", также имеет почетный статус "Национальное достояние России - 2010" и включен в национальный реестр "Ведущие учреждения культуры России - 2011". На сцене театра идут классические оперетты, музыкальные спектакли, мюзиклы и рок-оперы.

Также во вторник в рамках специальной программы "Маска плюс" театральной премии "Золотая маска" будут представлены спектакли Новосибирского театра "Старый дом" и "Театра на крыше" из Красноярска. "Маска плюс" которая включает в себя спектакли из городов России, которые не вписываются в традиционные форматы фестиваля и будут представлены на партнерских площадках. Театр "Старый дом" представит на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда спектакль Sociopath - современную вариацию шекспировского Гамлета. "Театр на крыше" выступит в зале Omega Rooftop с постановкой "Свитедельские показания", которая расскажет историю погибшего писателя устами людей, отвечающих на вопросы незримого следователя.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.