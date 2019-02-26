Самый большой российский флаг развернули на льду Байкала

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Самый большой российский флаг площадью 1423 кв. метра развернули во вторник на льду озера Байкал участники патриотической акции, подав заявку на включение этого события в книгу рекордов России и книгу рекордов Гиннесса. Об этом ТАСС сообщил организатор мероприятия, председатель межрегиональной общественной организации "Все миры" Юрий Волков.

"Разворачивание самого большого государственного флага РФ на льду самого чистого и глубокого пресноводного озера Байкал состоялось. Мы выполнили все требования, которые выдвигают представители книги рекордов России, сейчас отправляем им все доказательства, и официальный сертификат должны выдать в течение недели-двух. Мы также подали заявку на включение в книгу рекордов Гиннесса, она будет на рассмотрении в течение полугода", - сказал Волков.

Организаторы акции ранее разворачивали самый большой российский триколор в Арктике на дрейфующих льдах и в воздухе под Звенигородом. Эти события также были внесены в книгу рекордов России. По словам Юрия Волкова, акция преследует патриотическую цель. "Мы показываем всему миру, что для нашего человека нет ничего невозможного", - пояснил он.

Самый большой государственный флаг РФ планируется развернуть также в Антарктиде и на Камчатке.