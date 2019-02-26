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Из аэропорта Красноярска эвакуировали пассажиров

Причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло в новом терминале аэропорта Красноярска во вторник, пассажиров эвакуировали. Об этом говорится в официальном сообщении аэропорта.

"Сегодня, 26 февраля, в 14:20 (10:20 мск) в новом терминале аэропорта Красноярск сработала пожарная сигнализация. Все пассажиры были эвакуированы, прибывшие специалисты возгорание не подтвердили", - говорится в сообщении. Число эвакуированных не уточняется.

Причины срабатывания сигнализации выясняются. Терминал работает в обычном режиме.

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