Из аэропорта Красноярска эвакуировали пассажиров

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло в новом терминале аэропорта Красноярска во вторник, пассажиров эвакуировали. Об этом говорится в официальном сообщении аэропорта.

"Сегодня, 26 февраля, в 14:20 (10:20 мск) в новом терминале аэропорта Красноярск сработала пожарная сигнализация. Все пассажиры были эвакуированы, прибывшие специалисты возгорание не подтвердили", - говорится в сообщении. Число эвакуированных не уточняется.

Причины срабатывания сигнализации выясняются. Терминал работает в обычном режиме.