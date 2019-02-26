Власти Новосибирской области в 2019 году намерены привлечь в регион не менее 4 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области планирует в 2019 году привлечь в регион не менее четырех инвесторов, которые вложат в экономику области порядка 4 млрд рублей, сообщил во вторник на заседании регионального совета по инвестициям заместитель генерального директора АИР Новосибирской области Вячеслав Родионов.

"В 2019 году агентство продолжит работы по всем существующим и новым направлениям деятельности. На 2019 год инвестпрограммой предусмотрено объем привлеченных инвестиций не менее 4 млрд рублей, количество привлеченных инвесторов - не менее четырех, количество резидентов Промышленно-логистического парка (ПЛП) - не менее 19", - сказал Родионов.

По его словам, данные показатели стоит считать минимально допустимыми, агентство постарается их превысить. При этом все целевые, плановые показатели агентства на 2018 год были выполнены.

По итогам 2018 года агентству удалось привлечь в экономику региона около 4,8 млрд рублей, было заключено семь инвестиционных соглашений. Число резидентов ПЛП увеличилось на шести и достигло 18-и компаний, общий объем их инвестиций достиг 2,8 млрд рублей.

ОАО "Агентство инвестиционного развития Новосибирской области", находящееся в 100%-й собственности региона, создано в 2005 году. Агентство реализует проект по созданию и развитию Промышленно-логистического парка, Научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово (Биотехнопарк), а также инфраструктурные проекты в социальной сфере. В 2014 году АИР было определено правительством Новосибирской области специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.