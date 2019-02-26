Суд обязал мэрию Омска отремонтировать закрытый из-за аварийного состояния детсад

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Омский суд по иску прокуратуры обязал департамент образования Омска провести за счет бюджета муниципалитета капитальный ремонт детского сада, который был закрыт из-за аварийного состояния. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры Омской области.

"В целях соблюдения прав несовершеннолетних <…> в суд направлено исковое заявление с требованиями обязать образовательное учреждение устранить нарушения законодательства об образовании, обеспечив условия безопасного пребывания граждан в здании, а также о проведении капитального ремонта до 1 сентября 2019 года <…> [и] обязать департамент образования администрации Омска осуществить финансирование капитального ремонта здания. Решением Советского районного суда Омска требования удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко уточнил ТАСС, что состояние детского сада №310 оценивается как аварийное. "По нашему требованию еще осенью в нем было закрыто несколько групп, потом департамент сам закрыл весь сад", - добавил Павленко. Получить оперативный комментарий омского департамента образования ТАСС не удалось.

В Омске в настоящий момент работают 63 муниципальных детских сада, которые посещают почти 100 тыс. детей. В 2019 году в областном центре планируется построить четыре детсада более чем на 500 мест, что позволит сократить очередь в дошкольные учреждения на 12,5%.