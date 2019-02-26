Изображения известных актеров разместят на улицах Новосибирска до конца Года театра

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Фотопроект "Вдохновение города", в рамках которого в Новосибирске разместят плакаты с изображениями актеров и работников городских театров, стартовал во вторник и будет длиться до конца Года театра, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

"Проект является уникальным для Новосибирска и для страны. <…> Эти люди создали нашу культуру и продолжают ее создавать, и нам очень хотелось, чтобы мы знали их лица. <…> Выставка стартует сегодня и будет длиться целый год", - сказала Терешкова.

На плакатах, которые во вторник появились на улицах города, изображены актеры и деятели сферы культуры Новосибирска. Среди них - актриса и режиссер новосибирского театра "Красный факел" Вера Редлих, актер Владлен Бирюков, известный по фильму "Вечный зов", актриса "Красного факела" Анна Покидченко, певцы Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Лидия Мясникова и Валерий Ягудин, оперный дирижер Исидор Зак, именем которого назван концертный зал в НОВАТе и другие выдающиеся деятели культуры.

Как отметила автор проекта Александра Архипова, изначально организаторы планировали не указывать годы жизни на плакатах, однако в процессе отбора материала выяснилось, что некоторые из актеров скончались совсем недавно - в 2016-2018 годах. По ее словам, смерть некоторых из этих людей осталась практически незамеченной общественностью, поэтому организаторы решили, что указывать годы жизни необходимо.

В рамках проекта также можно будет пообщаться с действующими актерами - организаторы проведут несколько встреч с ними, на которых можно будет задать актерам интересующие вопросы.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.