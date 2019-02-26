Томские ученые создали метод точного моделирования месторождений сланцевых углеводородов

ТАСС, 26 февраля. Геологи Томского государственного университета (ТГУ) разработали метод точного моделирования участков сланцевых пород (или коллекторов), в которых скрываются залежи трудноизвлекаемых (ТРИЗ) нефти и газа. Благодаря моделям, созданным по методике ТГУ, ресурсодобывающие организации смогут рассчитать рентабельность месторождений сланцевых нефти и газа, выбрать оптимальный метод добычи ТРИЗ и значительно снизить производственные риски, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Месторождений с "легкой" нефтью, которая бьет фонтаном, в Сибири почти нет - существует острая необходимость перейти на трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Преимущественно они хранятся в трещинах сланцевых пород, а чтобы понять, как ее извлекать, нужны геомодели этих сложных коллекторов. Геологи ТГУ разработали методику, благодаря которой можно составить точную модель коллектора, чтобы предприниматели могли безошибочно рассчитать рентабельность, выбрать оптимальный метод добычи ТРИЗ и значительно снизить производственные риски", - сообщили агентству в пресс-службе.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на декана геолого- географического факультета ТГУ, одного из авторов разработки Платона Тишина, существующие методы изучения и моделирования коллекторов не достаточно надежны - при отборе образцов из глубины горных пород происходит декомпрессия пластов, появляются новые трещины, что приводит к серьезной погрешности в расчетах. При неправильных расчетах есть риск вообще лишиться месторождения.

Методика томского вуза, которая сейчас находится в стадии патентования, основана на изучении характера трещин и свойств самого сланца. Благодаря этому ученые узнают, как формировался коллектор (фактически восстановят все процессы формирования осадочных пород) и смогут составить его точную модель, а предприниматель на основании имеющейся техники - определить рентабельность месторождения и метод добычи нефти.

В настоящее время ученые Аналитического центра геохимии природных систем ТГУ совместно с Тюменским научным нефтяным центром (головной институт ПАО "Роснефть") при помощи этой методики разрабатывают модель Березовской свиты для "Роснефти". Модель участка будет готова в 2020 году.