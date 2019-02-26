ОНФ: информирование является главной проблемой "мусорной" реформы в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Недостаточное информирование населения о реформе обращения с отходами является главной проблемой, выявленной в ходе рейдов "Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)", сообщил во вторник координатор проекта "Молодежка ОНФ" в Новосибирской области Даниил Рубанович на совещании с региональным оператором по утилизации мусора - компанией "Экология-Новосибирск".

Ранее пресс-служба ОНФ сообщала, что участники команды молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" проводят рейды для проверки исполнения реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 10 регионах страны.

"Мы хотим наладить взаимоотношения между всеми участниками "мусорной" реформы, потому что основная проблема, которую мы выявили в ходе рейдов, - вопрос информационной составляющей реформы. У граждан нет понимания, почему они должны платить больше и к кому им обращаться", - сказал Рубанович.

По словам ведущего специалиста по внешним коммуникациям "Экологии-Новосибирск" (входит в группу "ВИС") Светланы Петкун, в компанию поступает большое количество обращений населения. "За это время нам позвонили 7125 человек, мы получили более 10 тысяч электронных писем", - сказала Петкун.

Как сообщила активист ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина, во время рейда активисты "Молодежки ОНФ" совершали поквартирный обход, а также общались с людьми на улице, которые пожаловались на то, что не смогли дозвониться до оператора. Дозвониться до него пытались и активисты регионального отделения ОНФ, а также руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич, но не получили ответа.

В каждом дворе

Как сообщил журналистам Кастюкевич, "Молодежка ОНФ" продолжит проводить мониторинг реализации реформы.

"Мы создаем и будем создавать те самые площадки для коммуникации, на которых обычный гражданин сможет пообщаться с руководителем или представителем регионального оператора, который обеспечивает реформу в регионе. Мы показываем путь мусора от площадки твердых коммунальных отходов либо к мусороперерабатывающему, либо к мусоросортировочному комплексу, либо к полигону, который в дальнейшем будет рекультивирован", - подчеркнул он.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.