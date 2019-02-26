Делегация волонтеров из Кузбасса прибыла в Красноярск для работы на Универсиаде

КЕМЕРОВО, 26 февраля. /ТАСС/. Делегация из 45 кузбасских волонтеров прибыла в Красноярск, чтобы принять участие в Универсиаде. В состав волонтерской группы вошли студенты и представители движения "серебряного" волонтерства, сообщили во вторник ТАСС в департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской области.

"На базе опорного вуза Кузбасса был сформирован штаб волонтеров Универсиады, в него вошли 19 человек, это студенты и аспиранты кемеровских ВУЗов. <…> Еще 16 представителей Кемеровской области подали индивидуальные заявки на участие в волонтерской деятельности на период универсиады, в их числе "серебряные" волонтеры из Новокузнецка, семейная пара", - рассказал ТАСС заместитель начальника департамента Павел Плешкань.

Сопровождать Универсиаду будут порядка 5 тысяч волонтеров со всей страны. Кузбасские волонтеры будут работать практически на всех площадках игр: на спортивных объектах, при сопровождении почетных гостей, в логистической службе и будут задействованы в организации питания участников Универсиады. У большинства из членов кузбасской волонтеркой команд есть опыт работы на российский и международных соревнованиях, в том числе, и в рядах волонтерского движения чемпионата мира по футболу FIFA-2018, который летом минувшего года проходил в России.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.