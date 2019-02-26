Двое рабочих погибли на строительной площадке жилого дома в Кемерове

КЕМЕРОВО, 26 февраля. ТАСС/. Двое рабочих погибли, еще один пострадал на строительной площадке жилого дома в Кемерове в результате падения груза с автокрана, по факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК России по Кемеровской области.

"На строительной площадке жилого дома при опускании автокраном емкости с жидким бетоном техника накренилась, и груз опрокинулся. В результате чего 25-летний и 26-летний рабочие от полученных повреждений скончались на месте, еще одного мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - пояснили в ведомстве.

В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, МЧС, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Последними по факту происшествия организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.