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Красноярская епархия обратилась в прокуратуру из-за продаж водки в бутылке в виде часовни

В епархии ранее назвали совмещение бутылки спиртного и православной святыни "дурновкусием"

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Красноярская епархия Русской православной церкви обратилась в прокуратуру Красноярского края с просьбой дать правовую оценку продаже алкоголя в бутылках в виде часовни Параскевы Пятницы. Об этом во вторник ТАСС сообщил официальный представитель епархии Андрей Скворцов.

"В связи с тем, что к нам обратились граждане, мы написали обращение в [краевую] прокуратуру, чтобы они дали правовую оценку данного оформления алкогольной бутылки, которая так возмутила горожан, обращения которых мы не можем оставлять без внимания", - сообщил Скворцов.

Ранее в епархии назвали "дурновкусием" такой маркетинговый ход производителя, когда совмещается бутылка спиртного напитка и православная святыня.

Православная часовня - один из исторических символов Красноярска. Фотографии водочных бутылок в виде часовни, стоящих на полках городских супермаркетов, появились в социальных сетях на прошлой неделе.

Каменная часовня во имя Параскевы Пятницы была построена в 1855 году на вершине Караульной горы на месте обветшавшей деревянной часовни. Имеет статус памятника архитектуры местного значения и включена в список рекомендованных на федеральную охрану. Часовня изображена на десятирублевой купюре.

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