Число заболевших корью в Новосибирской области выросло до 52

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Число заболевших корью в результате вспышки заболевания в Новосибирской области выросло до 52, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правительства Новосибирской области.

Ранее городское управление Роспотребнадзора проинформировало, что в Новосибирске складывается напряженная эпидемическая ситуация по кори. На 21 февраля болели 39 человек, в том числе 34 ребенка. В понедельник, 25 февраля, по информации Минздрава число заболевших увеличилось до 48, среди них 41 ребенок.

"По состоянию на 27 февраля 2019 в г. Новосибирске зарегистрировано 52 случая заболеваний корью. Новых очагов кори выявлено не было. Ситуация находится на строгом контроле Минздрава Новосибирской области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства, в настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации эпидемических очагов: все, кто контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением врачей и вакцинируются при согласии. Заболевшие госпитализируются.

Кроме того, в 13 образовательных организаций Новосибирска были проведены противоэпидемиологические мероприятия, в том числе экстренная вакцинация. Все непривитые были отстранены от учебы и педагогической деятельности.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре, с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые люди.