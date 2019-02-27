Ученые выяснили, что на экологическую обстановку на Байкале влияет глобальное потепление

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Экологическая обстановка на Байкале ухудшается не только из-за антропогенной нагрузки, но и из-за глобального потепления, к такому выводу пришли ученые Лимнологического института (ЛИН) СО РАН (Иркутск) на основе многолетних наблюдений, сообщается на сайте официального издания СО РАН "Наука в Сибири".

"На ухудшающуюся экологическую обстановку в береговой зоне Байкала влияют не только антропогенные факторы, но и глобальное потепление. Температура воздуха и воды прибрежной зоны озера повышается, а количество осадков и воды, поступающей с реками, падает. К тому же становятся слабее ветры. Всё это тормозит естественные процессы водообмена и самоочищения и способствует интенсивному развитию водорослей и цианобактерий", - уточняет издание.

"Спектральный анализ распределения интенсивности прогрева атмосферы и воды в целом показывает, что с 1990-х годов климат становится более нестабильным", - цитирует издание директора ЛИН СО РАН доктора геолого-минералогических наук Андрея Федотова. Сообщается, что средняя скорость ветра на Байкале летом за период с 1991 года по 2016 год уменьшилась на 12,5 %. Это означает, что повышается вероятность затяжной аномальной летней жары за счет того, летних штормов становится меньше и понижается их интенсивность, что создает благоприятные условия для массового размножения водорослей.

"Согласно прогнозам, глобальная температура воздуха до конца XXI века продолжит увеличиваться. Следовательно, будет повышаться температура воздуха в Байкальском регионе и температура воды в прибрежной зоне Байкала. Скорость ветра же, судя по моделям ее прогнозирования, продолжит уменьшаться. Принимая во внимание эти прогнозы и установленные нами тенденции климатических переменных, можно ожидать, что влияние климата на экологические процессы береговой зоны озера будет продолжаться", - заключают исследователи.