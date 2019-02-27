Источник: погибшие на стройке в Кемерове рабочие были гражданами Узбекистана

КЕМЕРОВО, 27 февраля. /ТАСС/. Рабочие, погибшие на строительной площадке жилого дома в Кемерове из-за падения стрелы автомобильного крана, были гражданами Узбекистана. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах региона.

"Двое граждан Республики Узбекистан скончались на месте и одному гражданину Республики Узбекистан причинены тяжкие телесные повреждения, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 26 февраля на строительной площадке. Во время проведения работ по возведению жилого дома обрушилась стрела автокрана, переносившая емкость с бетоном, в результате двое рабочих погибли, еще один был травмирован.

Расследованием обстоятельств произошедшего занимается следственное управление СК о Кемеровской области, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда. Как сообщил ТАСС источник в ведомстве, следователями изъяты трудовые договоры и иная документация, устанавливается, легально ли иностранные граждане находились в стране и были наняты для проведения строительных работ.