Созданные в Новосибирске накопители энергии установят на солнечных электростанциях Тувы

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Накопители энергии, созданные на новосибирском предприятии "Системы накопления энергии" совместно с учеными Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), после завершения испытаний будут установлены на солнечных электростанциях энергетической компании "Хевел" в Туве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе НГТУ.

"Сейчас на заводе компании "Системы накопления энергии" (СНЭ) завершаются испытания двух новых накопителей, которые будут поставлены на солнечные электростанции компании "Хевел" (проект Роснано) в Туве. Предварительные испытания двух накопителей мощностью 100 и 400 КВт подтвердили их заявленные характеристики. В случае успешного окончания тестов накопители планируется передать заказчику уже на следующей неделе", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в тендере на поставку накопителей для "Хевел" СНЭ опередили конкурентов из Германии, Франции и Китая. Стоимость накопителей не уточняется, однако их окупаемость в среднем будет составлять 3-4 года. Она зависит от особенностей проекта, на котором применяются накопители.

Накопители способны обеспечивать бесперебойное питание в случае аварии, а также повысить эффективность, качество и надежность электроснабжения. Кроме того, накопитель ученых НГТУ способен обеспечить потребителей электроэнергией во время пикового потребления.

В пресс-службе вуза уточнили, что успешные испытания накопителей смогут ускорить процесс появления в Новосибирске кластера накопителей энергии большой мощности, в которые войдут "Лиотех", СНЭ (проект Роснано) и НГТУ. Аккумуляторы будет поставлять завод "Лиотех" (проект Роснано), суперконденсаторы - ТЭЭМП и завод радиодеталей "Оксид", а специалисты НГТУ будут заниматься разработкой новых систем и научным сопровождением производства. Всего в работе кластера может быть задействовано не менее 20 новосибирских предприятий. В результате в производстве накопителей будет использовано около 95% российских комплектующих.