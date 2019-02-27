Томенко: Зимняя зерновая конференция станет поддержкой в работе аграрной группы Госсовета

БАРНАУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Экспертные мнения, высказанные на Зимней зерновой конференции, которая в 12-й раз пройдет в Алтайском крае с 27 февраля по 1 марта, помогут рабочей группе Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" сформировать пути развития аграрной отрасли. Об этом в среду во время встречи с экспертами форума заявило губернатор региона Виктор Томенко, возглавивший профильную рабочую группу Госсовета.

"Я назначен руководителем рабочей группы Госсовета по сельскому хозяйству. С учетом функционала и задач, которые ставятся перед группой, наше взаимодействие [с экспертами Зимней зерновой конференции], совместная работа будет очень полезны. Надеюсь, будем приглашать выступать, обсуждать. <…> Такая выработка анализа, разных оценок, текущей ситуации, прогнозов - всего, что связано с функционированием отрасли в разрезе представления материалов для Госсовета, [необходима]. <...> Я думаю, что работа таких форумов, конференций - суперподдержка", - сказал Томенко.

XII Зимняя зерновая конференция в Алтайском крае - площадка для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. По словам президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана, в этом году на конференцию зарегистрировались порядка 140 компаний, в том числе 56 из европейской части РФ и с Дальнего Востока. Участниками конференции станут более 230 человек. Пленарное заседание конференции пройдет 28 февраля.

О чем расскажут эксперты зерновой конференции

По словам Гачмана, Зимняя зерновая конференция - одна из самых масштабных профильных в Сибири. Руководитель Союза переработчиков Алтая подчеркнул, что интерес к площадке обоснован - специалистам аграрной отрасли необходимо получать из первых рук качественную аналитическую и прогнозную информацию на мировом уровне. В частности, по словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, на зерновой конференции будет обсуждаться текущая ситуация на зерновом рынке в РФ. Эксперт отметил, что сегодня в России сложились рекордно высокие цены на зерновые, муку и комбикорма.

"Это создает серьезные вызовы всему зерновому сектору, министерству [сельского хозяйства], правительству, всем участникам рынка, потому что надо как-то держать баланс, соблюдать интересы всех участников, это очень тяжело, нужно пройти по лезвию бритвы. У нас есть серьезные задачи на экспортных рынках. <…> Сибирь играет большую роль, у нас рекордные поставки... зерна из Сибири, вагоны расходятся по всей страны, на экспорт тоже достаточно много идет зерна - эти вопросы нам нужно обсудить на конференции", - пояснил Рылько.

Как отметил гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, также на конференции обсудят уникальную ситуацию, сложившуюся в текущем аграрном сезоне на масличном рынке. Он пояснил, что фактически по всем масличным в России рекордные урожаи - по подсолнечнику, рапсу, сое, масличному льну и горчице. В том числе, большой вклад в урожай рапса внесла Сибирь, которая стала главным производителем рапса в РФ - из 2 млн тонн, которые были собраны в РФ, порядка 800 тыс. тонн собраны в СФО, чего ранее не было. Петриченко отметил, что на конференции будут обсуждать - чем закончится сезон и сохранится ли стабильность в масличной отрасли и высокая ценовая планка.

Также, по словам профессора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгения Гавриленкова, на конференции будет поднята тема того, как отразятся текущие мировые экономические процессы на ситуации в РФ, что происходит с бюджетом, как вести себя предприятиям в текущих условиях.

Организаторы конференции - правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, ООО "Алтайские мельницы", Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО "ПроЗерно". Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.