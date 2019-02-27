Ввод Пайяхского месторождения увеличит в два раза нефтедобычу в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Запуск Пайяхского месторождения, где планируется добывать 26 млн тонн нефти в год, позволит увеличить в два раза добычу нефти в Красноярском крае. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Группа Пайяхских месторождений расположена на полуострове Таймыр на севере Красноярского края. Инвестиции в проект до 2027 года оцениваются в 329 млрд рублей.

"Проект разработки группы Пайяхских месторождений, наверное, самый крупный красноярский проект [в рамках инвестиционной программы "Енисейская Сибирь "]. Реализуется компанией" Нефтегазхолдинг". Планируется, что объем нефтедобычи [на новом месторождении] будет достигать более 26 млн тонн в год. Сейчас в Красноярском крае добывается всего 24 млн тонн нефти", - сказал Верещагин, отметив, что, таким образом, нефтедобыча в регионе удвоится.

Транспортировку нефтепродуктов планируется осуществлять через Северный морской путь. В рамках реализации проекта будут построены нефтепровод, нефтеналивной терминал и морской порт в бухте "Север" для хранения и отгрузки нефти. Ожидается, что проект может создать более 20 тыс. рабочих мест. Управляющий офис планируется разместить в Дудинке.

На Таймыре к настоящему моменту пробурены 11 скважин, начаты проектно-изыскательские работы. Разработку проектной документации планируется завершить к концу 2019 года. По планам строительство начнется в 2020 году, начало добычи нефти намечено на 2024 год, а выход на пиковую мощность - к 2030 году.

Проект входит в "Енисейскую Сибирь" - межрегиональную инвестиционный программу, которая объединяет проекты Красноярского края, Хакасии и Тувы.