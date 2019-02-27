Прокуратура признала законным строительство тубдиспансера в Иркутске, вызвавшее споры

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области не нашла нарушений в планах властей по строительству тубдиспансера в Иркутске, против которого выступают местные жители. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители Иркутска провели акции протеста против строительства здания для областной туберкулезной больницы в микрорайоне Синюшина гора. Они опасаются распространения инфекции и возможной вырубки деревьев в роще, которая относится к особо охраняемым территориям. Несмотря на это, 2 ноября на публичных слушаниях по строительству большинство участников поддержали проект. После этого инициативная группа горожан, выступающих против стройки, обратилась в прокуратуру.