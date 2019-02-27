Прокуратура признала законным строительство тубдиспансера в Иркутске, вызвавшее споры

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области не нашла нарушений в планах властей по строительству тубдиспансера в Иркутске, против которого выступают местные жители. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее жители Иркутска провели акции протеста против строительства здания для областной туберкулезной больницы в микрорайоне Синюшина гора. Они опасаются распространения инфекции и возможной вырубки деревьев в роще, которая относится к особо охраняемым территориям. Несмотря на это, 2 ноября на публичных слушаниях по строительству большинство участников поддержали проект. После этого инициативная группа горожан, выступающих против стройки, обратилась в прокуратуру.
"Прокуратурой Иркутской области рассмотрены доводы коллективного обращения жителей микрорайона Синюшина гора о проверке законности строительства туберкулезной больницы вблизи особо охраняемой территории местного значения. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не усматривается", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что строительство не затронет особо охраняемую территорию. Диспансер планируется построить на месте старых корпусов туберкулезной больницы. В прокуратуре подчеркнули, что неблагоприятная ситуация по заболеваемости туберкулезом в регионе требует увеличения коечного фонда, а вопрос строительства нового диспансера обсуждается с 2009 года, в том числе на уровне Минздрава России.
Как сообщал ТАСС, комплекс из 13 блоков планируется разместить на участке 8 га, строительство оценивается в 3 млрд рублей. Появление нового здания устранит дефицит мест в областной туберкулезной больнице, который сейчас составляет более 1 тыс. коек, при том что заболеваемость туберкулезом в регионе выше среднероссийской в два раза.