Власти Красноярского края намерены начать строительство моста через Енисей на год раньше

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края рассчитывает перенести сроки начала строительства моста через Енисей в районе поселка Высокогорский на год раньше - на 2020 год. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Мост в районе поселка Высокогорский - самый северный через Енисей - позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в крае. В частности, ожидается рост добычи золота, заготовки древесины.

"Сейчас задача - постараться сдвинуть строительство на год раньше. Этот мост уже вошел в комплексный план модернизации инфраструктуры (на период до 2024 года - прим. ТАСС), который утвержден постановлением правительства РФ. Срок его начала планируется на 2021 год. Мы хотим начать строить с 2020 года", - сказал Верещагин.

Он отметил, что мост нужен не только промышленным компаниям, работающим на правобережье Енисея, которые смогут более оперативно вывозить свою продукцию, но и местным жителям. "Жители правобережья Ангары и Енисея фактически пять месяцев отрезаны от большой земли. [С вводом моста] 12 тыс. жителей получат возможность оперативной связи", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось ранее, строительство объекта планируется в период 2021-2023 годов с объемом финансирования 9,2 миллиардов рублей. Примерно половину расходов предполагается покрыть за счет федерального бюджета.