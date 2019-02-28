Томские власти направят 48 млн рублей для обеспечения чистой водой 10 тыс. селян

ТАСС, 28 февраля Администрация Томской области выделит 47,6 млн рублей на установку 23 локальных станций водоочистки, разработанных специалистами Томского политехнического университета (ТПУ). Это позволит обеспечить чистой питьевой водой еще 10 тыс. жителей томских сел, сообщила в четверг журналистам пресс-служба областной администрации.

"В 2019 году на территории 11 районов будут смонтированы 23 локальные станции очистки воды. Их установят в 23 населенных пунктах с численностью жителей от 60 человек (деревни Воронино-Яя в Асиновском районе, Ларино в Александровском районе) до 800 человек (поселок Клюквинка в Верхнекетском районе) и даже до 1600 человек (село Парбиг Бакчарского района). При этом станции в Петровке Кривошеинского района и Губине Томского района будут подавать воду непосредственно в сеть водоснабжения. Бюджет программы в 2019 году составит 47,6 млн рублей, чистая вода станет доступна еще 10 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

Обслуживать "электронные колодцы", как установленные в этом году, так и в прошлые будет обслуживать департамент жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора Томской области.

"Электронные колодцы, которые по моей просьбе разработали томские ученые-политехники, стали отличным примером интеграции науки и жизни. Внедрив в производство уникальную разработку, вместе мы нашли эффективное решение проблемы, с которой не могли справиться не один десяток лет. Благодаря нашей программе "Чистая вода" уже десятки тысяч жителей нашей области получили возможность пить чистую воду, не подвергая опасности здоровье и не тратя деньги на бутилированную воду в магазинах", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Сергея Жвачкина.

Ранее сообщалось, что власти Томской области намерены полностью решить проблему с чистой водой в населенных пунктах региона и построить в районах области более 300 локальных станций подготовки воды. В основе таких станций несколько технологических узлов: бак-реактор с высокопроизводительной системой аэрации и озонирования, система фильтрации, резервуар чистой воды с системой обеззараживания ультрафиолетовой лампой, пульт управления и автоматики. В 2017 году были установлены 70 станций, а бесплатный доступ к качественной питьевой воде получили 56,5 тыс. сельских жителей, в 2018 году - 47 станций, которые обеспечили питьевой водой 28 тыс. человек.