Заммэра Томска, в отношении которой возбуждено уголовное дело, находится на больничном

ТАСС, 28 февраля. Заместитель мэра и по совместительству начальника департамента архитектуры и градостроительства Томска Анна Подгорная, в отношении которой возбуждено уголовное дело по факту незаконного выделения земли для газификации дома в поселке Радиоцентр, в настоящее время не исполняет обязанности, так как находится на больничном, сообщил журналистам в четверг мэр Томска Иван Кляйн.

"Моя позиция была и есть одна - перед законом все равны. И я никогда не вмешивался в работу следствия. И не собираюсь это делать, если виноваты сотрудники мэрии - значит, ответят", - прокомментировал возбуждение дела Кляйн, уточнив, что в настоящий момент Подгорная находится на больничном.

Кляйн добавил, что обязанности Подгорной временно исполняет сотрудник департамента Андрей Алексеев - главный дизайнер Томска.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следователи СК по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудили дело в отношении Подгорной и ее заместителя Ольги Кузнецовой по статье 286 статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, Подгорная 28 декабря 2016 года, официально находясь в отпуске, направила от чужого имени в возглавляемый ею департамент архитектуры Томска заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка в поселке Радиоцентр для прокладки газопровода к принадлежащему ей коттеджу, в том числе затрагивая земли особо охраняемой природной территории реакционного назначения областного значения. Ольга Кузнецова как заместитель главы департамента подписала постановление о предоставлении земельного участка площадью 3,266 тыс. квадратных метров для этих целей.