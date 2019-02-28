Члены СПЧ предложили закрыть на Байкале турбазы с выгребными ямами

"Категорически недопустима работа турбаз с выгребными ямами в прибрежной полосе и вблизи нее. При невозможности организовать нормальное водоснабжение, водоотведение, канализацию и очистные такие базы отдыха лучше закрыть", - сообщил Бобров, подводя итоги визита на байкальский остров Ольхон.

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Члены совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили закрыть турбазы с выгребными ямами на берегу Байкала. Если базы отдыха не подключены к коммуникациям, они не должны работать в прибрежной полосе, заявил в четверг на совещании в Иркутске член совета Евгений Бобров.

Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Байкал: экологические проблемы великого озера Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Ранее иркутский эксперт ОНФ Марина Григорьева сообщала ТАСС, что природоохранное законодательство не позволяет строить на Байкале инфраструктуру, в том числе коммунальную. Из-за этого существует проблема загрязнения озера и его берегов неочищенными стоками, в том числе с турбаз, так как для бизнеса не созданы инфраструктурные условия.

Прибрежная зона Байкала испытывает серьезную нехватку очистных сооружений: в границах Иркутской области они есть только на юге Байкала - в Байкальске и Слюдянке, - при этом основная рекреативная нагрузка приходится на западное побережье озера и остров Ольхон.

Байкал - самое глубокое пресноводное озеро в мире, включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Члены СПЧ работают в регионе с 25 февраля, они посетили исправительные, социальные учреждения, на острове остров Ольхон ознакомились с экологическими и социальными проблемами. В четверг в Иркутске состоялось итоговое совещание. Рекомендации, которые будут выработаны после анализа полученной в ходе поездки информации, направят руководству страны и в профильные органы власти.