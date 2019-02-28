Центральный военный округ подготовил авиацию для борьбы с паводком в Сибири

ТАСС, 28 февраля. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа и армейская авиация начали подготовку к ликвидации последствий весеннего ледохода и паводка в регионах Сибири. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"По прогнозам метеорологов, тяжелая паводковая ситуация прогнозируется в регионах Сибири, в частности в Томской и Новосибирской областях, Алтайского края и Республики Алтай. Запланирована подготовка шести подрывных и четырех эвакуационно-спасательных команд. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа Толмачево (Новосибирск) подготовил звено вертолетов Ми-8, которое находится в готовности к бомбометанию в кратчайшие сроки в указанном районе для ликвидации паводковых заторов", - говорится в сообщении.

В ходе подготовки будут отработаны практические задачи по расчету взрывчатых веществ при подрыве льда, подготовка сосредоточенных зарядов, а также расчет безопасного расстояния для личного состава и гидротехнических сооружений.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе военного округа, саперные команды в регионах Урала и Поволжья еще не сформированы. "Военнослужащие готовы оказывать помощь, но конкретная информация по Уралу и Поволжью будет в марте", - уточнили в округе.

Весной 2018 года военные выполнили задачи по ликвидации последствий весеннего паводка в Новосибирской, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском крае, Республике Алтай. При проведении ликвидации заторов было использовано более 2 тонн взрывчатых веществ.