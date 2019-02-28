Количество авиационных происшествий в Западной Сибири выросло на 16% за 2018 год

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Количество инцидентов, связанных с авиацией, выросло 15-17% по итогам 2018 года, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.

"В 2018 году на территории Западной Сибири было допущено 148 авиационных событий, сюда включаются инциденты, серьезные инциденты, градация существует исходя из последствий. Повреждения воздушных судов на земле, шесть катастроф, если сравнивать с годом предыдущим, эти цифры примерно на 15-17% больше", - сказал Костенко.

Однако, по его словам, рост обусловлен увеличившимся количеством пассажирских перевозок воздушным транспортом в целом. Авиакомпании существенно расширили парк, выросло количество рейсов. Говоря о причинах роста, он также отметил, что, как и ранее, на первом месте выступает человеческий фактор. В 90% случаев авиационных инцидентов - это ошибки пилотирования, это самоуверенность, самонадеянность членов летных экипажей.

В 2018 году Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила, в сфере воздушного законодательства более 3 тысяч нарушений закона, привлекла к дисциплинарной отвесности 246 лиц, еще 393 человека привлекли к административной ответственности. Кроме того, было возбуждено 17 уголовных дел.