Иркутские власти требуют признать незаконной проводимую в отношении них проверку ФАС

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Иркутской области и аппарат губернатора требуют признать незаконной проверку, которую в отношении них проводит Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в связи с возможным нарушением антимонопольного законодательства при развитии аэропорта города Иркутска. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

25 октября ФАС сообщила о возбуждении дела о нарушении закона о защите конкуренции в отношении губернатора и правительства Иркутской области, а также ряда компаний. Они подозреваются в сговоре при строительстве нового терминала аэропорта Иркутска. Среди компаний, фигурирующих в деле - АО "Рампорт Аэро", ООО ИК "Аеон", ООО "Новапорт", ООО "Система управления", ООО "Рампорт Безопасность" и АО "Международный аэропорт Иркутск".

"В производстве Арбитражного суда Иркутской области находятся два исковых заявления - к ФАС и УФАС по Иркутской области. Оба дела связаны с проверкой в правительстве региона, которая проводится в связи с предположением о нарушении антимонопольного законодательства при развитии аэропорта города Иркутска. Это иски с требованием признать проверку незаконной и признать незаконно полученной всю информацию", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве полагают, что проверка проводится в отсутствие правовых оснований, и нарушена процедура ее проведения. "Сотрудники ФАС составили протокол об административном правонарушении, связанный с препятствованием проведению проверки. Однако судом вынесено постановление о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения, что, по мнению правительства Иркутской области, также доказывает нарушения со стороны ФАС России", - пояснили в пресс-службе, отметив, что правительство обеспечивает проверяющим полный доступ ко всем документам.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что сотрудники ФАС провели контрольные мероприятия в аппарате губернатора и правительства Иркутской области, хотя он не участвует в развитии аэропорта Иркутска, а приказа о проверке аппарата от руководителя антимонопольного ведомства не было. Как следует из материалов дела, первое заседание в арбитраже состоится 11 марта.

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Объем вложений в проект оценивался в 20 млрд рублей. Власти региона совместно с "Новапортом" на паритетных началах создали управляющую компанию для реконструкции иркутского аэропорта. Международный аэропорт Иркутск находится в границах областного центра, имеет два терминала и взлетно- посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров.