Суд ввел конкурсное производство в одном из крупнейших ритейлеров Сибири

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру конкурсного производства в одной из крупнейших ритейл-компаний Сибири - ГК "Холидей", сообщила в четверг ТАСС представитель должника Ирина Гребнева.

Процедура наблюдения в группе компаний была введена в августе 2018 года по иску Альфа-банка, долг перед которым превысил 2,8 млрд руб.

"Да, действительно, сегодня суд принял решение ввести в компании конкурсное производство до 28 августа", - сообщила Гребнева, добавив, что вероятно, со временем процедура будет продлена.

Сумма общих требований кредиторов составляет 14 млрд рублей, среди них Альфа-банк, Сбербанк, Россельхозбанк и Гапромбанк. Конкурсное производство предполагает продажу имущества должника.

ГК "Холидей" была создана в 2000 году в Новосибирске. В 2018 году в сеть "Холидей" входило 341 магазин в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, в Алтайском и Красноярском краях.