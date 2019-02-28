Сибирский химкомбинат готов производить диоксид титана в качестве резидента ТОР Северска

ТАСС, 28 февраля. Сибирский химический комбинат (СХК, "дочка" Росатома) имеет необходимую техническую базу, чтобы к осени 2019 года стать первым резидентом ТОР в закрытом городе Северск и создать промышленное импортозамещающее производство диоксида титана. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.

Ранее сообщалось, что Сибирский химический комбинат (СХК) Росатома рассчитывает к 2021 году запустить первое в РФ промышленное производство пигментного диоксида титана. Стоимость проекта, который должен быть реализован на территории опережающего развития (ТОР) в Томской области, оценивается в 1 млрд рублей. Основными потребителями продукции выступят компании, производящие лакокрасочную продукцию.

"Первым резидентом ТОР Северска [осенью] может стать проект производства диоксида титана, заявленный Сибирским химическим комбинатом. У них уже есть производственные цеха, у них есть опытное производство - установки, которые уже произвели [опытную] продукцию. Соответственно, они приступят к созданию промышленного производства уже в статусе резидента", - сказал Антонов.

На основе диоксида титана делается белая краска и другие светлые краски. Он делает белой бумагу и пластмассу, из этого вещества также делают протезы, имплантаты, оно используется в качестве пищевой добавки как краситель-отбеливатель (при производстве сухого молока, муки, жевательных резинок и так далее). В настоящее время диоксид титана в РФ не производится, потребности российского рынка, по оценке СХК, составляют более 80 тыс. тонн.

О ТОР "Северск"

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в закрытом городе Северск Томской области. Специализация Северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT. Открытие ТОР "Северск" будет способствовать созданию более 1500 рабочих мест и привлечению более 12 миллиардов рублей инвестиций.

Резидентами ТОР "Северск" намерены стать девять инвесторов, в том числе СХК. Для первых резидентов уже определены 10 участков земли, площадью 130 га, почти готова вся необходимая инфраструктура. Управлять ТОСЭР в Северске будет дочернее предприятие компании "Атом-ТОР", входящей в структуру Росатома. Перед региональными властями стоит задача открыть офис управляющей компании в течение двух месяцев с тем, чтобы к осени первые резиденты получили статус и приступили к работе.