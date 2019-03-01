Новосибирские власти подали в суд на концессионера строительства мусорных полигонов

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое заявление правительства Новосибирской области на концессионера строительства двух мусороперерабатывающих заводов - компанию "Экология-Новосибирск" (входит в группу "ВИС"), говорится в говорится в материалах картотеки Арбитражного суда Новосибирской области.

Власти Новосибирской области в июле 2016 года заключили с компанией "Экология-Новосибирск" концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера. Рабочая группа скорректировала параметры концессии до 4,3 млрд рублей и 25 лет. Глава Новосибирской области Андрей Травников ранее заявлял, что власти региона отправили концессионеру предложение об изменении договора, однако он их внести отказался.

"Судья Арбитражного суда Новосибирской области Цыбина А. В., ознакомившись с исковым заявлением Новосибирской области в лице министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области к Обществу с ограниченной ответственностью "Экология-Новосибирск" о внесении изменений в концессионное соглашение от 22.07.2016, установила: исковое заявление подано с соблюдением требований. Исковое заявление Новосибирской области в лице министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области принять, возбудить производство по делу", - говорится в сообщении.

Как заявлял ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой, действовавшей в течение всего прошлого года. По его словам, в данном случае речь идет не о конфликтной ситуации.

"Ситуация достаточно нестандартная. С одной стороны, есть подписанный документ, который содержит условия по штрафным санкциям органам власти Новосибирской области. С другой стороны, изменение условий концессии может принести дополнительные риски и для концессионера", - отметил губернатор.

Отдельные положения концессии, договор которой был подписан летом 2016 года, вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.