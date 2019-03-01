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В Барнауле загорелся резервуар с горючим

По данным МЧС, его объем составляет 5 тыс. куб. м

БАРНАУЛ, 1 марта. /ТАСС/. Резервуар, в котором, предположительно, находится мазут, загорелся в пятницу в Барнауле. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"По адресу 9-й Заводской проезд, 48 горит резервуар с горючей жидкостью, предположительно, мазутом. Пожар на открытой территории, пока выясняется, кому она принадлежит. Пока нет понимания, сколько жидкости было в резервуаре, идет тушение. Пожару присвоен высокий уровень сложности из-за горючего", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, объем резервуара составляет 5 тыс. куб. м.

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