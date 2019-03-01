Защита обжаловала заключение под стражу замглавы кардиоцентра в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Защита замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Евгения Покушалова, подозреваемого в хищении более 1 млрд рублей, обжаловала заключение его под стражу. Об этом сообщили ТАСС в Центральном районном суде Новосибирска.

"Действительно, была подана жалоба [на решение о заключении под стражу]. Ее рассмотрит Новосибирский областной суд", - сказали в суде.

Центральный районный суд Новосибирска ранее арестовал Покушалова до 19 апреля.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем за Уралом кардиологическом комплексе - НМИЦ имени академика Мешалкина в Новосибирске - прошли обыски. По данным источника ТАСС, обыски проходили по делу о нарушениях в сфере госзакупок и хищении около 1,3 млрд рублей. Позднее был задержан Покушалов. Расследование, как сообщили в новосибирском УФАС, может быть связано с обнаруженным год назад картельным сговором двух медицинских компаний.

Евгений Покушалов - российский кардиолог, доктор медицинских наук и член-корреспондент РАН. С 2018 года занимает пост советника губернатора Новосибирской области.