В Барнауле локализован пожар в резервуаре с мазутом объемом 5 тыс. кубометров

БАРНАУЛ, 1 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, возникшее в резервуаре с мазутом на территории бывшего Сажевого завода в Барнауле. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Пожар локализован, распространение огня прекращено. Емкость объемом 5 тыс. кубометров была неполная, объем горючей жидкости (мазута) - примерно 2 тыс. кубометров. На тушение пожара поданы специальные стволы высокой мощности, работают два звена газодымозащитной службы, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Работа по тушению продолжается", - сообщает ведомство.

На месте работают 77 человек, 22 единицы техники.

Возгорание произошло в промышленной зоне города на территории бывшего Сажевого завода, пока о загрязнении воздуха данных нет.