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Усс: в Красноярском крае выявлен лишь один факт хищения средств перед Универсиадой

По словам главы региона, была попытка одного из мошенников при сносе ветхого жилья завышать стоимость домов при помощи поддельных документов

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выявили единственный случай хищения бюджетных средств в Красноярском крае при подготовке к Универсиаде, заявил на пресс-конференции губернатор региона Александр Усс. По его мнению, этому делу не стоит придавать серьезного значения.

В четверг глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что министерство возбудило ряд уголовных дел о хищении бюджетных средств после проведения чемпионата мира по футболу и при подготовке к Универсиаде в Красноярске.

"Мы вообще не должны придавать сколь-либо серьезного значения этому факту, речь идет о единственном зафиксированном преступлении, совершенном около года назад. Была попытка одного из мошенников при сносе ветхого жилья при помощи поддельных документов завышать стоимость домов, речь идет о порядка 9 млн рублей. Это был незначительный эпизод, и касался он не чиновников", - пояснил Усс.

"В целом работа контрольно-аналитического плана была на высоте. И более того, в ближайшее время после Универсиады будет проведена соответствующая комплексная проверка Счетной палаты, все об этом хорошо знают. И в этом отношении никаких неприятных открытий нас не ожидает", - добавил он.

Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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