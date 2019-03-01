Усс: в Красноярском крае выявлен лишь один факт хищения средств перед Универсиадой

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выявили единственный случай хищения бюджетных средств в Красноярском крае при подготовке к Универсиаде, заявил на пресс-конференции губернатор региона Александр Усс. По его мнению, этому делу не стоит придавать серьезного значения.

В четверг глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что министерство возбудило ряд уголовных дел о хищении бюджетных средств после проведения чемпионата мира по футболу и при подготовке к Универсиаде в Красноярске.

"Мы вообще не должны придавать сколь-либо серьезного значения этому факту, речь идет о единственном зафиксированном преступлении, совершенном около года назад. Была попытка одного из мошенников при сносе ветхого жилья при помощи поддельных документов завышать стоимость домов, речь идет о порядка 9 млн рублей. Это был незначительный эпизод, и касался он не чиновников", - пояснил Усс.

"В целом работа контрольно-аналитического плана была на высоте. И более того, в ближайшее время после Универсиады будет проведена соответствующая комплексная проверка Счетной палаты, все об этом хорошо знают. И в этом отношении никаких неприятных открытий нас не ожидает", - добавил он.

Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.