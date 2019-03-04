В школах Красноярска в связи с Универсиадой досрочно начались каникулы

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Школы Красноярска с понедельника отпустили учеников на каникулы, чтобы дети смогли посещать мероприятия Универсиады. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель главного управления образования Красноярска Евгения Тимашева.

Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. В ней принимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран.

"Каникулы начались во всех школах Красноярска. Традиционно они проходят в конце месяца [марта], но в этом году учреждениям образования было предложено перенести их на начало марта, чтобы дети могли посетить соревнования Универсиады", - сказала Тимашева.

На Универсиаде в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.