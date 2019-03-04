В Кемерове возбудили дело по факту обмана дольщиков на 172 млн рублей

КЕМЕРОВО, 4 марта. /ТАСС/. Участники долевого строительства в Кемерове не получили квартиры в новостройке, за которые заплатили в совокупности порядка 172 млн рублей. Строительство многоэтажки началось еще в 2014 году, но передача жилья не осуществлена до сих пор, в отношении генерального подрядчика стройки возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в прокуратуре Кемеровской области.

"Дом не достроен, обязательства не выполнены, в результате 115 человек не получили жилье, им причинен ущерб на 172 млн рублей. В отношении директора компании - генерального подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - рассказали в прокуратуре.

Заказчиком строительства многоэтажного дома выступило муниципальное предприятие "ГорУКС" (Городское управление капитального строительства), планировалось, что это будет многоквартирный жилой дом с детским садом на первом этаже и гаражными боксами. По договору генеральным подрядчиком на строительную площадку была назначена частная организация ООО "ЕСК" (Единая строительная компания), она занималась возведением дома и заключением договоров долевого участия с покупателями жилья. Вместо ввода дома в эксплуатацию подрядчик остановил работы и незаконно стал подписывать с дольщиками договоры уступки права требования, перекладывая тем самым ответственность на заказчика строительства, пояснили в прокуратуре.

"Подрядчик в лице генерального директора ООО заключил с людьми договоры уступки, по которым общество уступило право требовать от застройщика передачи объектов долевого строительства. Он не имел права их заключать, потому что окончательная оплата между ним и заказчиком строительства не произведена, обязательства, взятые на себя, подрядчик не выполнил, до конца дом не достроил", - сказал собеседник агентства.