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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

У болельщицы, которую увезли в роддом с соревнований на Универсиаде, родился сын

В пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края сообщили, что у женщины начались схватки во время соревнований по керлингу

ТАСС, 4 марта. Болельщицу Универсиады, у которой начались схватки во время соревнований по керлингу, увезли из Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в красноярский роддом, где она благополучно родила мальчика. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

"Были соревнования по керлингу, и у одной из болельщиц началась родовая деятельность. Вызвали докторов, женщину оперативно транспортировали в ближайший родильный дом, и там она родила здорового мальчика", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что роженица является жительницей Красноярска.

Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. В ней принимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран.

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РоссияЗимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеКрасноярский край
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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