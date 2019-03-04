Суд Новосибирска ужесточил приговор фигурантам дела о мошенничестве на 100 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска ужесточил приговор бывшим генеральным директорам производителя сельскохозяйственной техники и горно-шахтного оборудования ОАО "НПО "Сибсельмаш" Олегу Утиралову и поставщику угля ЗАО "Сибтрансуголь" Андрею Шмакову по обвинению в мошенничестве с векселями на 100 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области.

Прокуратура обжаловала первое решение суда, согласно которому Утиралов и Шмаков были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к условным срокам в 4 года и 8 месяцев и 3,5 года соответственно. Ведомство было несогласно с оправданием подсудимых по обвинению в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг. Уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение. В результате Октябрьский районный суд Новосибирска вынес оправдательный приговор по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 186 УК РФ ("Изготовление поддельных ценных бумаг"). Это решение также было обжаловано.

"Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего Олега Утиралова и 53-летнего Андрея Шмакова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). <…> суд признал Утиралова и Шмакова виновными и назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 4 года со штрафом 500 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

Первый приговор в отношении фигурантов был вынесен в ноябре 2016 года. Суд установил, что у "Сибсельмаш" перед "Сибтрансуголь" образовалась задолженность в размере свыше 100 млн рублей. На предприятии хранился экземпляр акта приема-передачи пяти векселей со сроком гашения в 2005 году. В 2005 году "Сибтрансуголь" было ликвидировано, но векселя к погашению не были предъявлены.

После того, как в 2012 году "Сибсельмаш" был признан банкротом, Утиралов и Шмаков воспользовались оставшимися бланками и изготовили пять поддельных векселей этой организации на сумму свыше 100 млн рублей. Они указали в передаточной надписи на необходимость оплаты долга подконтрольного ООО "Сибстрой". Векселя были переданы в арбитражный суд в качестве обоснования включения "Сибстроя" в перечень кредиторов "Сибсельмаша". Арбитражный суд удовлетворил требования "Сибстроя", в результате чего Утиралов и Шмаков получили право на имущество предприятия.