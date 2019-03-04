В Иркутске бывший учитель химии получил 11 лет колонии за производство наркотиков

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего учителя химии, который организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Иркутской области.

"К 11 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима приговорен 52-летний житель Иркутска за незаконные производство и сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Приговор оглашен сегодня областным судом. Осужденный имеет высшее профессиональное образование по специальности "учитель химии", проходил курсы повышения квалификации и некоторое время работал учителем химии в общеобразовательной школе", - отмечается в сообщении.

Осужденный производил наркотики в собственной кустарной химической лаборатории, которую вместе со своим знакомым организовал на чердаке дачного дома. Около года их преступная деятельность оставалась незамеченной для окружающих. Из помещений дачного дома сотрудники ФСБ изъяли около 20 кг готовых наркотических средств и более 450 литров жидких веществ, используемых в качестве сырья, что могло хватить для производства не менее 40 кг синтетики.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта находится пока в судебном производстве.