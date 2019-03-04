Подозреваемый в продаже вещдоков замначальника УМВД Бердска арестован

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу до 4 мая заместителя начальника УМВД, главу следственного отдела полиции города Бердска Новосибирской области Алексея Зорина, который был задержан по подозрению в продаже вещественных доказательств, сообщили ТАСС в суде.

В минувшую субботу источник в местных органах власти сообщил ТАСС, что правоохранительные органы задержали Зорина по делу о хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения. "Ходатайство следователя удовлетворено. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказали в суде.

Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.

Дело Зорина уже не первое, возбужденное в отношении руководителей УМВД Бердска. В 2018 году в отношении 54-летнего начальника городского отдела МВД России Сергея Проценко и его дочери возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору".