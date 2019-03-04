Более трех тысяч военных принимают участие в лагерном сборе артиллерии в Кузбассе

ТАСС, 4 марта. Более 3 тысяч военнослужащих артиллерийских подразделений 41-й общевойсковой армии начали месячный лагерный сбор на Юргинском полигоне в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"В течение месяца артиллеристы будут совершенствовать индивидуальную подготовку, проводить боевое слаживание в звене взвод-батарея-дивизион. В ходе проведения сборов военнослужащие отработают задачи по оптимизации приемов и способов в огневом поражении противника. Особое внимание при выполнении учебно-боевых задач будет уделяться защите личного состава и техники от ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника. В лагерном сборе на Юргинском полигоне принимают участие более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе лагерных сборов артиллеристы выполнят более 100 огневых задач и израсходуют при этом более 2,5 тыс. боеприпасов. "Завершатся сборы проведением тактико-специальных учений артиллерийских подразделений с боевой стрельбой", - добавили в пресс-службе.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории пяти субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Омской, Кемеровской и Иркутской областей и Алтайский край.