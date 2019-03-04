Иркутский губернатор поручил проверить законность строительства завода по розливу воды

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил профильным ведомствам проверить законность строительства завода по розливу байкальской воды в поселке Култук. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее ТАСС сообщал, что природоохранная прокуратура нашла нарушения в строительстве, которое ведет компания "Аквасиб". Стройка затрагивает место, где останавливаются редкие птицы.

"Сергей Левченко дал поручение соответствующим ведомствам проверить законность строительства завода по розливу байкальской воды в поселке Култук. Министерством экономического развития области подготовлены запросы в адрес руководителей управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Территориального отдела водных ресурсов Енисейского бассейнового водного управления с целью выявления возможных нарушений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство завода началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей. Проектная мощность предприятия - 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

ООО "Аквасиб", согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрировано в 2012 году в Иркутске. Основным владельцем компании является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае.