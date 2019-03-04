На объектах Универсиады в Красноярске отработают систему по раздельному сбору мусора

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Систему раздельного сбора мусора внедрили на объектах Всемирной зимней Универсиады. Пластик из мусорных контейнеров идет на сортировку и переработку, чтобы в дальнейшем обрести "вторую жизнь" в виде других полимерных изделий, рассказали журналистам в дирекции Универсиады.

Сбор мусора на Универсиаде

На объектах Игр установили для мусора более 2 тыс. баков объемом от 120 до 1,1 тыс. литров. Для пластика установлены специальные контейнеры, причем система раздельного сбора сохранится на спортивных объектах и после соревнований.

"Универсиада - хороший повод, чтобы обновить инфраструктуру, чтобы жители приучались к раздельному сбору мусора. Вся инфраструктура останется на спортивных объектах и будет использоваться по назначению", - сказал журналистам в понедельник заместитель руководителя дирекции Универсиады Денис Бранчуков.

Контейнеры установлены в точках общепита и на основных маршрутах болельщиков. Сориентироваться, куда бросить тот или иной мусор, помогают и волонтеры. Отличаются контейнеры по цвету наклеек: желтые для пластика, зеленые для остального мусора. Каждую ночь грузовики регионального оператора вывозят накопленные отходы.

Культура разделения

По словам Бранчукова, иностранные гости Универсиады привыкли у себя на родине к раздельному сбору мусора, а сейчас все больше жителей Красноярска также начинают разделять отходы. Гендиректор регионального оператора по левому берегу Красноярска - "Красноярской рециклинговой компании" (КРК) Илья Ильин уверен, что граждан надо учить культуре сбора мусора, разъяснять и убеждать.