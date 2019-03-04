На объектах Универсиады в Красноярске отработают систему по раздельному сбору мусора

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Систему раздельного сбора мусора внедрили на объектах Всемирной зимней Универсиады. Пластик из мусорных контейнеров идет на сортировку и переработку, чтобы в дальнейшем обрести "вторую жизнь" в виде других полимерных изделий, рассказали журналистам в дирекции Универсиады.
Сбор мусора на Универсиаде
На объектах Игр установили для мусора более 2 тыс. баков объемом от 120 до 1,1 тыс. литров. Для пластика установлены специальные контейнеры, причем система раздельного сбора сохранится на спортивных объектах и после соревнований.
"Универсиада - хороший повод, чтобы обновить инфраструктуру, чтобы жители приучались к раздельному сбору мусора. Вся инфраструктура останется на спортивных объектах и будет использоваться по назначению", - сказал журналистам в понедельник заместитель руководителя дирекции Универсиады Денис Бранчуков.
Контейнеры установлены в точках общепита и на основных маршрутах болельщиков. Сориентироваться, куда бросить тот или иной мусор, помогают и волонтеры. Отличаются контейнеры по цвету наклеек: желтые для пластика, зеленые для остального мусора. Каждую ночь грузовики регионального оператора вывозят накопленные отходы.
Культура разделения
По словам Бранчукова, иностранные гости Универсиады привыкли у себя на родине к раздельному сбору мусора, а сейчас все больше жителей Красноярска также начинают разделять отходы. Гендиректор регионального оператора по левому берегу Красноярска - "Красноярской рециклинговой компании" (КРК) Илья Ильин уверен, что граждан надо учить культуре сбора мусора, разъяснять и убеждать.
"В планах внедрить двухпоточный, раздельный сбор. Мы это уже делаем, устанавливаем контейнеры [во дворах], разъясняем, что одни отходы вывозятся на полигон, другие - на вторичную переработку и их нужно складывать в отдельные контейнеры", - сказал Ильин.
С 1 января 2019 года Красноярский край перешел на новую схему обращения с коммунальными отходами. За сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечают региональные операторы, в Красноярске это КРК и "Рост Тех".
Ильин пояснил ТАСС, что сейчас лишь 8% мусора идет во вторичную переработку. В планах за три года увеличить эту цифру до 60%. Для этого компания привлекает сторонние структуры, которые занимаются сортировкой сырья и даже планирует построить свою линию.
Пять рублей за кило
Сейчас в Красноярске работает несколько специализированных компаний, способных перерабатывать пластик. Одну из них возглавляет Андрей Яблончук, который уже 10 лет занимается этим бизнесом.
"Мы получаем сырье, дальше идет сортировка - не все горожане щепетильно относятся к разделению мусора, опресовка на гидровлических прессах, дробление. Через нас ежемесячно проходит больше 1 тыс. тонн. В планах увеличить загрузку мощностей в два-три раза, объем рынка это позволяет", - рассказал ТАСС Яблончук.
Не обязательно быть крупной компанией или региональным оператором, чтобы сдать сюда свой мусор. Можно накопить достаточное количество отходов и привезти их самостоятельно. За килограмм макулатуры вы получите пять рублей, за кило пластмассы - от 2 до 20 рублей.
После переработки сырье отправляется на заводы по всей России. Это и соседние города Дивногорск и Сосновоборск, а также Пермь, Новосибирск, Новоалтайск. "Логика и маржинальность этого бизнеса таковы, что позволяет возить сырье со всей страны", - подчеркнул бизнесмен.