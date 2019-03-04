В двух селах Омской области ввели карантин по бешенству

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Карантин по бешенству введен в двух селах Омской области, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела государственного ветеринарного надзора регионального Россельхознадзора Максим Строкин.

"Указом губернатора карантин введен в селах Пикетное и Богодуховка Марьяновского и Павлоградского районов. Помимо ограничения на вывоз животных в данных населенных пунктах, все восприимчивые животные прививаются от бешенства", - сказал Строкин.

По его словам, всего с начала года было выявлено уже четыре очага бешенства. "Это больше, чем в прошлом году (когда за весь год было выявлено шесть очагов - прим. ТАСС), но пока ситуация нормальная", - сказал представитель Россельхознадзора, добавив, что в 2007 году в Омской области было обнаружено 105 очагов этого заболевания.

Бешенство - природно-очаговое смертельное инфекционное заболевание, передаваемое слюной при укусе больным животным. Заражение домашних животных в большинстве случаев происходит при контакте с дикими животными. По российским законам поголовная ежегодная вакцинация от бешенства обязательна для всех домашних животных.