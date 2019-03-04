{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сроки строительства метро в Красноярске планируется определить до конца 2019 года

По словам главы региона Алексакндра Усса, проект включает в себя пять подземных станций в центре, остальные могут быть построены наземным способом

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают определить сроки строительства метро в Красноярске до конца года, сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Александр Усс.

2 марта президент РФ Владимир Путин обсудил с Уссом перспективы развития транспортной системы краевого центра, в частности строительства новых станций метро. Пока в городе нет ни одной действующей станции метро, строительство которого началось в 1995 году.

"Будем надеяться, что в течение этого года у нас появится окончательная ясность по срокам и перспективам реализации этого исторического проекта", - сказал Усс.

По его словам, были пересмотрены подходы к функционированию транспортной схемы Красноярска. "Я глубоко убежден, что мы не можем развивать наземные скоростные виды транспорта по центральной части города. Проект включает в себя пять подземных станций метро. У нас всего три базовых улицы, поэтому центр мы должны пройти под землей, дальше метро может быть построено наземным способом", - заявил губернатор региона.

Кроме этого, уточнил глава края, в планах - модернизировать трамвайные линии на правом берегу города, чтобы запустить скоростной трамвай с переходом через Октябрьский мост на левый берег. Продолжится развитие проекта "Городская электричка".

Строительство метро в Красноярске остановилось в 2010 году, с 2013 года оно законсервировано. В создание красноярского метрополитена вложено 2,6 млрд рублей: прорыто 3,5 км тоннелей, проложено 2 км путей на одной станции. Планировалось, что будет построено две линии, одна из которых свяжет северную окраину города с центром и правым берегом Енисея.

Теги
РоссияКрасноярский край
Омские аграрии получат 190 млн руб. на компенсацию части затрат на проценты по кредитам
По данным регионального Минсельхоза, были направлены заявки на 54 льготных краткосрочных кредита и девять льготных инвестиционных кредитов
Читать полностью