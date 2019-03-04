Сроки строительства метро в Красноярске планируется определить до конца 2019 года

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают определить сроки строительства метро в Красноярске до конца года, сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Александр Усс.

2 марта президент РФ Владимир Путин обсудил с Уссом перспективы развития транспортной системы краевого центра, в частности строительства новых станций метро. Пока в городе нет ни одной действующей станции метро, строительство которого началось в 1995 году.

"Будем надеяться, что в течение этого года у нас появится окончательная ясность по срокам и перспективам реализации этого исторического проекта", - сказал Усс.

По его словам, были пересмотрены подходы к функционированию транспортной схемы Красноярска. "Я глубоко убежден, что мы не можем развивать наземные скоростные виды транспорта по центральной части города. Проект включает в себя пять подземных станций метро. У нас всего три базовых улицы, поэтому центр мы должны пройти под землей, дальше метро может быть построено наземным способом", - заявил губернатор региона.

Кроме этого, уточнил глава края, в планах - модернизировать трамвайные линии на правом берегу города, чтобы запустить скоростной трамвай с переходом через Октябрьский мост на левый берег. Продолжится развитие проекта "Городская электричка".

Строительство метро в Красноярске остановилось в 2010 году, с 2013 года оно законсервировано. В создание красноярского метрополитена вложено 2,6 млрд рублей: прорыто 3,5 км тоннелей, проложено 2 км путей на одной станции. Планировалось, что будет построено две линии, одна из которых свяжет северную окраину города с центром и правым берегом Енисея.