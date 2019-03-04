Омские аграрии получат 190 млн руб. на компенсацию части затрат на проценты по кредитам

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Омские аграрии получат из федерального бюджета 190 млн рублей в виде компенсации части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Омской области.

"Омской области выделили 190 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса. Средства будут направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам АПК", - говорится в сообщении.

По словам депутата Законодательного собрания Омской области, председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Анатолия Беззубцева, эта мера поддержки очень актуальна для омских аграриев. "190 млн рублей - цифра довольно большая, в прошлом году именно эта субсидия позволила закрыть очень многие вопросы, провести уборку урожая на фоне повышения цен на ГСМ. Коммерческий кредит дают под 12-13%, а тут получается от 1,3 до 3%. Это поддержка с одним из самых больших экономических эффектов", - сказал ТАСС Беззубцев.

По данным омского Минсельхоза, были направлены заявки на 54 льготных краткосрочных кредита на сумму 2,1 млрд рублей и 9 льготных инвестиционных кредитов на сумму 155,7 млн рублей. "Мы очень рассчитываем, что одним траншем дело не обойдется, что в 2019 году, как и в прошлом году, нам выделят средства на компенсацию процентов два раза", - сказал депутат омского Заксобрания.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукции растениеводства произведено на сумму 46,2 млрд рублей, продукции животноводства - на 42,3 млрд рублей. Намолочено зерновых и зернобобовых культур 3,2 млн тонн, масличных культур - 265,7 тыс. тонн, собрано картофеля и овощей - 665,6 тыс. тонн.