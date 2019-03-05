НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Конкурс подготовки строительства четвертого моста в Новосибирске приостановлен в связи с появившейся ранее информацией о завышении цен на стройматериалы, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области выявила завышенную стоимость материалов для подготовительных работ по строительству четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. В отчете КСП сказано, что сметные цены на материалы для подготовительных работ завышены по отношению к рыночным от 2 до 3,5 раз. Кроме того, КСП выявила, что подготовительные работы, которые предполагали вынос инженерных коммуникаций из зоны постройки, осуществлялись без разрешения на строительство и при отсутствии рабочей документации. Минтранс региона не согласился с данным решением.

"Есть информация о возможном завышении начальных цен в ведомости материалов и сметах. Проводим проверку, запрашиваем альтернативные коммерческие предложения и проводим по сути повторный ценовой аудит. В связи с этим приостановлен конкурс на второй этап подготовки к строительству четвертого моста. Если мы увидим, что есть возможность сэкономить средства на этом объекте, мы обязательно это сделаем", - сказал Травников.

Стоимость проекта четвертого моста, который будет строиться на условиях концессии, - более 35 млрд рублей. Ожидается, что 26 млрд рублей на строительные работы выделят из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки - из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.