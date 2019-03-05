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Суд Кузбасса арестовал на трое суток пассажира, сообщившего о ложном минировании самолета

В результате инцидента самолет авиакомпании "Сибирь" 3 марта вылетел из Кемерова в Москву с задержкой на три часа

КЕМЕРОВО, 5 марта. /ТАСС/. Суд в Кузбассе назначил наказание в виде трех суток административного ареста пассажиру самолета авиакомпании "Сибирь", который 3 марта сообщил о ложном минировании воздушного судна в кемеровском аэропорту. Об этом сообщили ТАСС в мировом суде Заводского района Кемерова.

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Сибирь" 3 марта вылетел из Кемерова в Москву с задержкой на три часа из-за сообщения о ложном минировании борта, которое сделал один из пассажиров.

"Решением мирового суда гражданину назначен административный арест сроком на трое суток", - сказали в суде.

В мировом суде Заводского района Кемерова ТАСС также сообщили, что арестованным является экс-солист труппы Большого театра. Он приехал в Кемерово из Москвы для судейства детского танцевального конкурса. Организаторы мероприятия подтвердили, что приглашали хореографа в Кемерово, но после детского фестиваля утром 3 марта он должен был улететь в столицу, связь с ним не поддерживается.

Источник в правоохранительных органах сообщил в свою очередь, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пассажира. В Кузбасском линейном управлении МВД России отказались от официальных комментариев до истечения срока административного ареста.

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