Собственник строящегося на Байкале завода по розливу воды восстановит затронутое болото

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Компания "Аквасиб", которая при строительстве завода по розливу байкальской воды в Иркутской области затронула место остановки мигрирующих птиц, восстановит эту территорию. Рекультивация предусмотрена проектом, сообщил во вторник журналистам главный инженер производства Владислав Герковенко.

Ранее природоохранная прокуратура заявила, что строительство завода в поселке Култук на юге Байкала затрагивает уникальное болото, где во время перелета останавливаются редкие птицы. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил профильным ведомствам проверить законность стройки. Об этом же Генпрокуратуру попросил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Через зону болота проходит только трубопровод водозабора. И только там будет нанесен минимальный урон природе, но и он будет компенсирован, так как проектом предусмотрена полная рекультивация", - сказал Герковенко.

Он отметил, что другого негативного влияния на окружающую среду предприятие не окажет. Завод будет отапливаться от электричества, замкнутый цикл производства предусматривает сброс бытовых стоков в очистные сооружения поселка Култук, дождевая вода из ливневой канализации будет попадать в специальные емкости, очищаться и использоваться для поливки газонов на территории предприятия.

Иркутский орнитолог Александр Поваринцев сообщил журналистам, что на болоте, которое затрагивает стройка, птицы практически не гнездятся. По его словам, строительство завода не лишит пернатых возможности совершать остановку на этом месте, так как проектом предусмотрены безопасные энергетические сети и минимизация факторов шума.

Строительство началось в январе 2019 года, первая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей, проектная мощность предприятия - 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. ООО "Аквасиб", согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрировано в 2012 году в Иркутске. Основным владельцем компании является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае.