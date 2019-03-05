Депутаты в Кемерове единогласно отменили прямые выборы мэра

КЕМЕРОВО, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты кемеровского Горсовета на очередной сессии во вторник единогласно приняли решение об отмене прямых выборов мэра. Соответствующие изменения будут внесены в устав города Кемерово, сообщил в ходе заседания председатель депутатского корпуса Николай Сенчуров.

"Проект решения прошел экспертизу минюста и получил положительное заключение", - сказал Сенчуров, добавив, что решением депутаты привели городской устав в соответствие с областным законодательством.

В начале года на сессии областного совета в Кузбассе были приняты поправки в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области", которые отменили в регионе прямые выборы глав муниципалитетов с населением более 500 тысяч человек. Кемерово по числу жителей соответствует данным характеристикам, соответствующий вопрос был вынесен на повестку городских парламентариев для внесения изменений в городской устав.

Новый порядок назначения главы города будет применяться после того, как истечет срок полномочий действующего градоначальника. Илья Середюк был избран мэром в ходе голосования в 2016 году сроком на пять лет, его полномочия истекут в сентябре 2021 года.